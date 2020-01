Cellulare in auto, in arrivo 1.700 euro di multa per chi lo usa al volante (Di martedì 7 gennaio 2020) Una proposta di modifica del Codice della Strada prevede l’inasprimento delle sanzioni per chi viene sorpreso con lo smartphone in mano mentre è alla guida. Non è però prevista la sospensione della patente alla prima infrazione: solo in caso di recidiva sarà fino a tre mesi. Novità in arrivo per quanto riguarda il Codice della Strada. Una proposta di modifica che verrà discussa alla Camera riguarda le sanzioni previste per chi viene sorpreso con il Cellulare in mano mentre è alla guida. L’inasprimento riguarda solo le multe mentre, per quanto riguarda i termini di sospensione della patente, non ci saranno variazioni. Multe dunque più salate – da 422 a 1697 euro e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva – con l’obiettivo ridurre un fenomeno che in Italia è una delle principali cause di incidente. Oggi, alla prima violazione, la multa per uso del Cellulare ... Leggi la notizia su howtodofor

