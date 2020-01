Calciomercato Bologna, fumata bianca per Vignato: i dettagli (Di martedì 7 gennaio 2020) Colpo in entrata per il Bologna di Mihajlovic: accordo per il baby talento Vignato, nuovo colpo di Calciomercato per i felsinei Ottimo affare praticamente chiuso dal Bologna: il club emiliano si assicurerà le prestazioni di Emnuel Vignato, giovane talento classe 2000 proveniente dal Chievo Verona. Il trequartista vestirà la maglia rossoblù già da gennaio: 3 milioni raggiungeranno le casse della società clivense. Vignato era stato corteggiato a lungo dal Bologna, finendo anche nel mirino del Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

