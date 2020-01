Biancardi, Nappi e Grassi a Cervinara: prospettive per le aree interne (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo il rinvio dello scorso 22 dicembre a causa delle forti piogge e dell’alluvione, il prossimo 10 gennaio alle ore 18 a Cervinara ci sarà un convegno dedicato alle aree interne dell’Irpinia e del Sannio. L’incontro è in programma presso l’aula consiliare del Comune di Cervinara ed è organizzato dal consigliere comunale Christian Cambareri. Parteciperanno il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, il leader dell’associazione Nord-Sud, professor Severino Nappi e il senatore della Lega Ugo Grassi. E’ previsto il saluto istituzionale del sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, e l’intervento dell’avvocato Dimitri Monetti, esponente di Forza Italia. L'articolo Biancardi, Nappi e Grassi a Cervinara: prospettive per le aree interne proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

