Bayern Monaco, Kahn torna in società: affiancherà Rummenigge (Di martedì 7 gennaio 2020) Bayern Monaco: altro grande ritorno in società. L'ex portiere Oliver Kahn affiancherà Rummenigge nel ruolo di CEO Grande ritorno in società per il Bayern Monaco: l'ex storico portiere, Oliver Kahn è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione. L'ex numero uno dei bavaresi e della nazionale tedesca affiancherà Rummenigge nel ruolo di CEO: «Sono stato un giocatore del Bayern Monaco per 14 anni. Il DNA del club è così profondo dentro di me che non puoi mai davvero lasciare il club dopo così tanto tempo», ha dichiarato in conferenza stampa.

