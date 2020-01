Alfonso Signorini: “Avverto la fatica”. La confessione sul GF Vip (Di martedì 7 gennaio 2020) Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip ammette: “Avverto la fatica” Domani avrà inizio la quarta edizione del GF Vip e il cast è bello che pronto per entrare nella casa più spiata d’Italia con tutte le conseguenze che seguiranno: lotte, scontri, critiche, polemiche e inevitabili gossip. In un’intervista a cuore aperto rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni (da oggi in edicola) Alfonso Signorini, il conduttore, ha fatto un’ammissione: “Avverto la fatica, paura non ne ho. Le pressioni sono tante e ci vuole un fisico bestiale. E’ stata dura perché non solo conduco, ma sono anche l’autore e ho scelto il cast insieme agli autori storici” La diretta non lo spaventa, d’altronde è stato per svariati anni opinionista e sa come funziona uno studio televisivo e tutto quello che ne consegue: “Non ho paura, anche se a gennaio ... Leggi la notizia su lanostratv

