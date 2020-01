Achille Lauro, il brano “Me ne Frego”: è un motto fascista? (Di martedì 7 gennaio 2020) Se le polemiche sul nuovo film Tolo Tolo di Checco Zalone sembrano essersi in qualche modo sopite, ecco che ora il web è tornato a scagliarsi sullo stesso tema in ambito musicale. Anche Achille Lauro è difatti entrato nel mirino degli utenti social per via del suo brano sanremese. Secondo i più, la frase Me ne frego che dà titolo al pezzo del rapper romano sarebbe stato un motto utilizzato in passato da Benito Mussolini. Achille Lauro: le polemiche L’annuncio del brano è stato dato dal cantante nel corso della sua ospitata a I soliti ignoti di Amadeus. Insieme agli altri 23 Big annunciati durante la puntata speciale del 6 gennaio, anche Achille Lauro ha di fatto confermato la propria presenza sul palco dell’Ariston a partire dal 4 febbraio 2020. La partecipazione dell’artista alla kermesse canora era stata già anticipata nei giorni scorsi. Tuttavia solo qualche ora fa è stato ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : Accetterò soli le vittorie di: - Elodie - Achille Lauro - Elettra Lamborghini #Sanremo2020 #ISolitiIgnoti - IlContiAndrea : Achille Lauro dopo lo scorso anno replica a #Sanremo2020 con 'Me ne frego' #IsolitiIgnoti - Imeon050597 : RT @amaricord: Immaginate: Elettra Lamborghini che twerka sul palco, Achille Lauro che canta sdraiato sul piano, Morgan che irrompe sul pal… -