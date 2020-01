Ziliani: che senso ha per la Juve pagare Ronaldo 31 milioni e non vincere trofei internazionali? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani scrive degli stipendi milionari pagati dalla Juventus ai suoi calciatori. Secondo il Global Sport Salaries, nella classifica dei calciatori di Serie A che hanno gli stipendi più alti, nove sono della Juventus (Ronaldo, De Ligt, Higuain, Dybala, Rabiot, Ramsey, Pjanic, Douglas Costa e Khedira). La Juve è sul podio mondiale con Barcellona e Real Madrid. Per la precisione, i bianconeri pagano 9 milioni, 9,92 il real e 10,9 il Barcellona. Ma a che pro, per la Juve? Si chiede Ziliani. Il Barcellona Negli ultimi 15 anni, il Barcellona ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per club: “in tutto 10 prestigiosissimi trofei internazionali, senza contare i titoli nazionali e i Palloni d’Oro razziati dal suo fuoriclasse Leo Messi”. Il Real Madrid Il Real, che per stipendi si colloca al secondo posto nel mondo, nello stesso arco ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Ziliani: che senso ha per la Juve pagare Ronaldo 31 milioni e non vincere trofei internazionali? I bianconeri ries… - alessandrocler2 : @TUTTOJUVE_COM Il solito Ziliani.... ma dico io, pensa alla tua squadra del cazzo che non vince niente da decenni!! - CarcarloMarr : Già mi vedo Ziliani, Pancredi e feccia varia che twittano con la bava alla bocca e le dita sporche di cerume e l’es… -