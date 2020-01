WhatsApp, catena di Sant’Antonio suggerisce di non abbreviare il 2020: ecco perché (e perché non allarmarsi) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sui social e tramite messaggistica sta circolando un messaggio di allerta che suggerisce di non abbreviare l’anno sui documenti: vediamo di cosa si tratta. Su WhatsApp circola un messaggio allarmistico che inizia così: “Un suggerimento pratico per quest’anno: quando scrivete una data nei documenti abbiate cura di scrivere l’anno 2020 per intero: 31/01/2020 e non … L'articolo WhatsApp, catena di Sant’Antonio suggerisce di non abbreviare il 2020: ecco perché (e perché non allarmarsi) NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

varesenews : “Consulenza legale per il 2020”, la prima catena arriva su whatsapp - Luigi57 : 2020: la catena della data da scrivere estesa su Whatsapp -