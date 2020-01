Vento forte in Calabria: a Crotone danni al tetto dello stadio e strada chiusa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le forti raffiche di Vento che da ieri stanno creando disagi a Crotone hanno anche parzialmente danneggiato la copertura della tribuna dello stadio Ezio Scida, la tettoia della tribuna laterale che affaccia su via Giovanni Paolo II. La Polizia locale ha disposto la chiusura al transito della corsia stradale che costeggia lo stadio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.L'articolo Vento forte in Calabria: a Crotone danni al tetto dello stadio e strada chiusa Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

