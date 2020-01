Strage in Valle Aurina, sale il bilancio delle vittime: 7 morti, 10 i feriti (Di lunedì 6 gennaio 2020) sale il triste bilancio dei morti della notte di paura che ha travolto e sconvolto la comunità della Valle Aurina, in Alto Adige, nella notte di sabato. Non ce l’ha fatta J.S.H, una ragazzi di 21 anni che risultava tra le persone ricoverate in pericolo di vita alla clinica universitaria di Innsbruck dopo essere stata travolta insieme alla comitiva di amici dall’auto del 27enne. Valle Aurina, morta la 21enne ricoverata in pericolo di vita Era circa l’1.15 di sabato notte a Lutago, in Valle Aurina in Alto Adige, quando il 27enne di Chienes ha centrato ad alta velocità una comitiva di giovani ragazzi tedeschi – di età compresa tra i 20 e i 25 anni – che stavano scendendo da un pullman turistico per raggiungere l’albergo dopo aver trascorso la serata in un locale. Fin da subito drammatico il bilancio della Strage: 6 i ragazzi che hanno perso la vita nelle ore immediatamente ... Leggi la notizia su thesocialpost

