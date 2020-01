SARRI | «Ronaldo? Sereno | sorridente e completamente coinvolto» – VIDEO

Maurizio SARRI e Cristiano Ronaldo interrogati su Napoli-Inter : c’è chi tifa per gli azzurri : “Se guarderò Napoli-Inter? Stasera porto fuori Ciro, il cane”. Risposta ironica di Maurizio Sarri su precisa domanda al termine di Juventus-Cagliari 4-0. I bianconeri sono momentaneamente a 3 punti di vantaggio sui nerazzurri e chiaramente devono sperare in un successo dei partenopei nella corsa allo scudetto. Il mister della Juve ha citato comunque il Napoli parlando dei progressi recenti della “Vecchia Signora”. ...

Ronaldo travolge il Cagliari : SARRI davanti alla tv per Napoli-Inter : La Juventus batte 4-0 il Cagliari con la prima tripletta in Serie A di Cristiano Ronaldo. In campionato +3 sull’Inter.

Live Juventus-Cagliari 0-0 : SARRI riparte da Ronaldo e Dybala : Juventus e Cagliari si affrontano per la 18esima giornata di Serie A. I campioni d'Italia in carica, che in campionato sono reduci dall'1-3 sul campo della Sampdoria, vogliono tuttavia...

Notizie del giorno – Terremoto Juve con Ronaldo e SARRI nel mirino - il disimpegno di un portiere pazzo : Terremoto JuveNTUS – Dalla Spagna arrivano bombe clamorose riguardanti un autentico Terremoto già dalla prossima stagione. Si inizia a parlare della panchina: Sarri sta facendo bene ma è ancora sotto osservazione. Il sogno per la prossima stagione è Pep Guardiola, l’esperienza al Manchester City sembra essere giunta ai titoli di coda e la Juventus pensa al grande colpo per la panchina, tra l’altro nel recente passato aveva ...

Juve - Mandzukic elogia ‘solo’ Allegri e Ronaldo. “SARRI? No comment…” : E’ tornato a parlare Mario Mandzukic, a qualche giorno dalla firma con la sua nuova squadra. Via dalla Juve dopo diversi anni, fuori dai piani del nuovo allenatore. E proprio sul confronto tra i due, l’attaccante è stato molto criptico, elogiando Allegri (e Ronaldo) e non commentando su Sarri: “Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa di nuovo da tutti quelli che ho avuto. Sono contento di aver lavorato con ...

Cristiano Ronaldo - lo sguardo truce e le scelte non gradite : nel mirino c'è Maurizio SARRI : A Natale sono tutti più buoni. Una massima che non sembra valere per gli juventini, ancora scossi dalla sconfitta subita in Supercoppa Italiana per mano della Lazio. Sul banco degli imputati ci è finito soprattutto Maurizio Sarri, tra chi rimpiange già Massimiliano Allegri e chi invece gli avrebbe p

LIVE Juventus-Lazio - Supercoppa Italiana 2019 DIRETTA : SARRI punta sul tridente Higuain-Dybala-Ronaldo - Immobile-Correa per Inzaghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24: Proseguono le fasi riscaldamento dei bianconeri. Il riscaldamento dei Bianconeri SARRI - Ronaldo e Dybala : «Ca**o che gol!» VIDEO : Sarri, il commento del tecnico dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria grazie alla reti di Dybala e Ronaldo Sono due vere e proprie perle quelle che hanno permesso alla Juventus di battere la Sampdoria. Proprio il tecnico Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa delle reti di Dybala e Ronaldo. «Al gol di Ronaldo ho pensato la stessa cosa che ho pensato al gol di Dybala. Ca**o che gol!. Due gol ...

Highlights Sampdoria-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Le magie di Dybala e Cristiano Ronaldo trascinano SARRI : Nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, la Juventus ha vinto a Genova battendo la Sampdoria per 1-2. Le reti sono state realizzate da Paulo Dybala al 19′ per il vantaggio degli ospiti, da Giovanni Caprari al 35′ per il pareggio dei blucerchiati, e infine da Cristiano Ronaldo al 45′ per il definitivo 1-2 in favore dei bianconeri, che si portano così a 42 punti in classifica in ...

Conferenza stampa SARRI : «Ronaldo-Dybala - che gol! Higuain nervoso? Non mi interessa» : Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Juventus al termine della sfida del “Ferraris” contro la Sampdoria (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato in Conferenza stampa la vittoria incassata contro la Sampdoria: «La strada è quella giusta, anche se ci manca la padronanza della partita. Il Sarrismo si sta intravedendo con più facilità, ma lo facciamo troppo in orizzontale ...

Tridente Juventus - Higuain-Ronaldo-Dybala : la nuova dichiarazione di SARRI spiazza tutti! : Tridente Juventus- Un nuovo tema tattico e la possibilità di confermare il super Tridente Ronaldo-Dybala-Higuain anche in vista del futuro in maniera costante. Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Udinese, non ha chiuso ufficialmente le porte al definitivo passaggio al super Tridente. Il tecnico bianconero ha confermato: “Contro l’Udinese abbiamo scelto i tre attaccanti per un discorso di tipologia tattica in base ...

LIVE Juventus-Udinese - Serie A calcio in DIRETTA : tridente pesante per SARRI - Dybala-Ronaldo-Higuain : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 L’arrivo delle squadre allo “Stadium” <blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/AllianzStadium?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#AllianzStadium</a>, ci siamo! Juventus - SARRI in conferenza : “Ronaldo è in crescita”. Indicazioni anche sulla formazione : Alla vigilia del match contro l’Udinese, come di consueto Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Juventus più aggressiva con Dybala, Ronaldo e Higuain insieme? Aggressiva non ha a che fare con offensiva, offensiva e’ una mentalità. E la mentalità offensiva non consiste nel mettere un attaccante in piu’ o in meno. Per farli giocare insieme servono determinate condizioni, che a volte ...

Lazio-Juventus 3-1 : biancocelesti - rimonta da favola. Agli uomini di SARRI non basta Ronaldo : ora l’Inter è due punti avanti : Eh no, non è la Juve che si riprende la vetta del campionato, è la Lazio che all’Olimpico si propone in chiave scudetto. Sì, perché non solo la squadra di Inzaghi batte per 3 a 1 i bianconeri e si porta a meno cinque punti dal primo posto, ma fa vedere calcio, bel calcio. Questo nonostante Sarri sia la bestia nera di Inzaghi che non l’ha mai battuto e anzi, molte delle prestazioni più belle del toscano, in particolare ai tempi di ...