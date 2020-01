Pedaggi, rincari congelati per il 95% della rete. Quattro eccezioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dal 1° gennaio gli aumenti tariffari hanno coinvolto soltanto Quattro tratte autostradali: interessate A4, A57, A21, A35 e Pedemontana Lombarda Leggi la notizia su ilsole24ore

Italia_Notizie : Pedaggi, rincari congelati per il 95% della rete. Quattro eccezioni - fisco24_info : Pedaggi, rincari congelati per il 95% della rete. Quattro eccezioni: Dal 1° gennaio gli aumenti tariffari hanno coi… - jimihendrix1980 : Pedaggi, rincari congelati per il 95% della rete. Quattro eccezioni -