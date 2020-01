PAGELLE Milan Sampdoria: Bennacer il migliore, Suso il peggiore VOTI (Di lunedì 6 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Milan Sampdoria Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Milan e Sampdoria, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Bennacer FLOP: Suso VOTI Milan: Donnarumma G. 7; Calabria 5, Musacchio 5,5, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 6; Krunic 5,5 (84′ Paquetà), Bennacer 7, Bonaventura 5,5(56′ Leao 5,5); Suso 4, Piatek 5 (55′ Ibrahimovic 6), Calhanoglu 5,5. All. Pioli 5,5. Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Chabot 6,5, Colley 6,5, Murru 6; Thorsby 6,5, Vieira 5,5, Linetty 6; Ramirez 5 (29′ Depaoli sv) (41′ Jankto 6); Gabbiadini 5,5, Quagliarella 5,5 (84′ Ekdal sv). All. Ranieri 6 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

