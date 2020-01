Napoli, Scampia: 34enne fermato con una bomba in auto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, Scampia: fermato con una bomba in auto. 34enne arrestato dai Carabinieri in via Labriola. Un uomo è stato fermato in seguito a controlli dei carabinieri e nel corso della perquisizione è stata trovata una bomba in auto. E’ Gianluigi Siniscalchi, 34enne napoletano già noto alle ffoo, la persona fermata e arrestata dai Carabinieri del … L'articolo Napoli, Scampia: 34enne fermato con una bomba in auto proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

