Napoli, Ghoulam verso la cessione: il suo sostituto è Hysaj (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, Ghoulam verso la cessione: il suo sostituto è Hysaj Faouzi Ghoulam non è stato convocato contro l’Inter, il terzino sinistro algerino azzurro è lontano dal campo da tre mesi ed il Napoli cerca una nuova soluzione per il suo futuro. Come rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, secondo il quotidiano sta cercando di trovare una squadra in Francia per il terzino azzurro e per questo pare aver messo anche in stand by la partenza di Hysaj nel corso di questa stagione. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social! La ... Leggi la notizia su forzazzurri

