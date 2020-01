Milan-Sampdoria in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (6 gennaio) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si gioca quest’oggi Milan-Sampdoria, diciottesimo turno della Serie A di calcio 2019-2020, in un giorno un po’ anomalo, il lunedì. L’Epifania, però, ben giustifica la disputa del match nel primo giorno della settimana, offrendo anche contenuti ulteriori legati al secondo esordio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, però, non sembra la scelta iniziale di Pioli, che appare orientato a schierare dal primo minuto Piatek accanto a Suso e Calhanoglu. Per il resto, la formazione è sostanzialmente quella tipo, con il ritorno anche di Calabria al posto di Conti. Attenzione, però, alla possibile sorpresa Krunic a centrocampo in luogo di Kessié. Per la Sampdoria, invece, Ranieri punta sul 4-4-2 con Quagliarella e Gabbiadini davanti, complice la squalifica di Caprari. Il maggiore dei ballottaggi coinvolge Thorsby ed Ekdal, sulla linea mediana del centrocampo. PROBABILI formazioni ... Leggi la notizia su oasport

