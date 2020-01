Meningite, 16enne morta a Reggio Calabria (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – morta a causa di una Meningite una ragazza di 16 anni a Reggio Calabria. Lo comunica in una nota la direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano, secondo cui ” si è verificato per sepsi meningococcica microbiologicamente accertata, malattia gravata da elevatissima mortalità anche quando opportunamente e tempestivamente trattata”. La direzione aziendale rivolge quindi “un appello volto ad evitare ogni ingiustificato allarmismo, considerato che il contagio di questa patologia si realizza solo attraverso un contatto stretto e prolungato con una persona colpita dall’infezione”.L'articolo Meningite, 16enne morta a Reggio Calabria CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

repubblica : Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta l… - Agenzia_Ansa : #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA -