Mattino: su Meret interesse dalla Premier, dall’Inter e dalla Juve. Ma per De Laurentiis è incedibile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tutti pazzi per Alex Meret. Il portiere del Napoli incanta tutti. Tanto da attirare diverse offerte non solo dall’Inghilterra ma anche dall’Italia. È indubbio infatti che, nonostante l’infortunio con cui ha aperto l’esperienza partenopea, il giovane portiere si sia dimostrato una promessa, se non già una conferma per il calcio Italiano. È chiaro che comincino a fioccare per lui offerte da più parti ed è altrettanto chiaro che, come riporta oggi il Mattino, il presidente del Laurentiis non accetterà di lasciarlo andare troppo presto né a prezzi troppo competitivi. “La Premier è impazzita per il portiere che il Napoli considera incedibile e che andrà a formare una delle pedine su cui ripartire nella prossima stagione. Ma il procuratore, Federico Pastorello ha ricevuto diverse offerte per Meret. Anche in Italia, Inter e Juventus hanno già mostrato forti ... Leggi la notizia su ilnapolista

Mattino : Gattuso contrario al turnover tra i pali. Esiste solo Meret : Rino Gattuso dovrà fare i conti con la penuria in difesa, contro il Sassuolo. Non ci saranno Koulibaly, infortunato, e Maksimovic. Sicuramente in campo sarà Di Lorenzo, che potendo giocare su entrambi i lati è l’unico certo del posto, scrive il Mattino. Potrebbe tornare in campo Hysaj. Da valutare l’impiego di Mario Rui, visto che contro il Parma è rimasto in campo novanta minuti. Sarà confermato Luperto, accanto a Manolas. Non ci sarà ...

