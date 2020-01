Maran amareggiato: «Serviva la perfezione, fino al gol non avevamo concesso nulla» – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Conferenza stampa Maran post Juve Cagliari: il tecnico rossoblù parla della prestazione della squadra al termine del match Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa commentando amareggiato la brutta sconfitta rimediata contro la Juve. «Quando vieni a Torino devi riuscire ad andare vicino alla perfezione, noi in fase di possesso sapevamo di dover far meglio. La personalità c’è stata, ma dovevamo fare quelle giocate utili per far correre indietro la Juve. fino al gol non avevamo concesso nulla, eravamo compatti. Nel secondo tempo, con più precisione, potevamo fare di più in fase di possesso. Peccato, senza quel gol subito potevamo vedere come si metteva la partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

