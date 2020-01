L’uomo del giorno, Valeri Lobanovskyj: tra allenamenti mortali e calciatori ubriachi salvò il fumatore Shevchenko (Di lunedì 6 gennaio 2020) Valeri Lobanovskyj è uno dei personaggi più vincenti e controversi degli ultimi 60 anni. Una figura leggendaria per il calcio sovietico. Cultore di un calcio avanguardistico e con l’idea che i giocatori fossero universali, ma anche rigido, un colonnello. E colonnello lo era veramente. Il Lobanovskyj calciatore è un ala sinistra di oltre 190 cm votata ad offendere. Se ne va così ad Odessa, poi a Donetsk con lo Shakhtar, mettendosi in tasca una laurea in ingegneria meccanica. Nel 1969 siede sulla panchina del Dnepr ingaggiando in rosa il professor Anatoly Zelentsov. I due studiano teorie, creano un programma per analizzare le partite dividendo il campo di gioco in nove quadrati, credono che un giocatore debba sapere già dove passare la sfera prima di averla ricevuta, il pc entra ufficialmente nel calcio che conta. Nel 1973 passa alla Dinamo Kiev. Agli informatici Lobanovskyj ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

