LIVE Dakar 2020, tappa 6 gennaio in DIRETTA: Fernando Alonso mette la top10 nel mirino (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della seconda tappa Dakar 2020 (6 gennaio) – La classifica tra le auto – La classifica tra le moto – La classifica delle altre categorie Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Dakar 2020. La carovana del rally raid più impegnativo ed importante al mondo che si appresta ad affrontare la tappa Al Wajh-Neom da 393 km complessivi con soli 26 di trasferimento e poi 367 di prova speciale. Il percorso odierno si sviluppa sempre in direzione nord sulla costa saudita del Mar Rosso per uno stage sulla carta tecnicamente accessibile in cui gli equipaggi incontreranno principalmente terreno e ghiaia, mentre saranno assenti le dune. Sarà dunque fondamentale non correre rischi eccessivi per non compromettere definitivamente le speranze di alta classifica, ma d’altro canto ci potrebbe ... Leggi la notizia su oasport

