Foie gras: la terribile tortura subita da anatre ed oche ripresa in un video (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono molti i paesi in cui la produzione di Foie gras, fegato di anatra o di oca ingrassato tramite alimentazione forzata, è assolutamente vietata. Tra questi non c’è la Spagna, dove una campagna punta a sensibilizzare sul tema tramite un video in cui viene mostrata la brutalità della pratica. Lo shockante video da una fabbrica di Foie gras L’associazione Igualdad Animal (Equalità Animale) ha lanciato una campagna con annessa petizione per sensibilizzare l’opinione pubblica spagnola sul tema della produzione del Foie gras. Considerato un prodotto gourmet, per realizzarlo viene ancora utilizzata una tecnica orrifica che viene spesso denunciata tramite video shockanti.Era successo così anche il mese scorso in Francia, la patria del Foie gras. Anche in questo caso con un annesso video delle torture subite da anatre ed oche. Per produrre il Foie gras, infatti, animali costretti in uno ... Leggi la notizia su thesocialpost

