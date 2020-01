Epifania: tombolate, Befana con i motociclisti e festa da Cogliate a Senago (Di lunedì 6 gennaio 2020) Cogliate – Appuntamento in piazza lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, per un momento di festa dedicato a tutti i bambini. Dopo la funzione religiosa, che avrà inizio alle 14.30 in chiesa parrocchiale e si concluderà con la benedizione dei bambini, all’esterno ci sarà un momento di festa nel pomeriggio, dopo la funzione religiosa, momento di festa in piazza Giovanni XXIII, dietro la chiesa parrocchiale, con il lancio dei palloncini a cura dell’Asilo Regina Elena. Ci sarà anche il tradizionale arrivo della Befana scortata dai motociclisti del Moto Club Tazio Nuvolari, che distribuirà dolci e regali a tutti i bambini presenti. A seguire, nella sala teatro del Centro culturale Ferraroli, verrà proposto lo ... Leggi la notizia su ilnotiziario

