Dimagrire subito con le tisane povere, aiutiamo anche fegato e intestino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Vi abbiamo già suggerito la dieta per Dimagrire dopo le feste ma se vogliamo accelerare la nostra remise en forme abbiamo bisogno anche delle tisane, oltre ovviamente a un po’ di attività fisica. Il mix frutta e verdura è perfetto per drenare, per eliminare i danni di tutte le abbuffate del periodo di Natale e di Capodanno, ma le tisane restano l’aiutano imbattibile. Pensiamo al nostro fegato, al nostro intestino, a quanto i dolci e grassi di questi ultimi giorni hanno fatto balzare verso l’alto glicemia e colesterolo. Arrivano quindi le tisane suggerite dal nutrizionista Ciro Vestita all’Adnkronos. Sono di grande aiuto per l’organismo che davvero non ne può più di tutti gli eccessi alimentari delle feste. Dopo la Befana non abbiamo più scuse, due giorni di dieta li dobbiamo fare e in più scegliamo una delle tisane suggerite, povere, semplici da preparare, non c’è bisogno di spendere ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

