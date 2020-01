Decide Gattuso, nessun giocatore del Napoli in mixed zone, stasera (Di martedì 7 gennaio 2020) Una batosta dura da digerire la sconfitta contro l’Inter. Bisogna lavorare e lavorare duro, questo Gattuso lo ripete da quando è arrivato al Napoli e anche questa sera lo ha ripetuto ai suoi calciatori. Proprio per questo motivo, nessun calciatore del Napoli, stasera, parlerà in mixed zone. La decisione è stata presa direttamente dall’allenatore azzurro che, così facendo, intende probabilmente tutelare i propri ragazzi da domande che possono turbarli ulteriormente in un momento già difficile di suo. L'articolo Decide Gattuso, nessun giocatore del Napoli in mixed zone, stasera ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

