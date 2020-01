Coppa Italia basket 2020: programma, orari e tv. Virtus Bologna-Venezia match di cartello dei quarti di finale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il girone d’andata della Serie A di basket maschile 2019-2020 è andato in archivio ieri con gli ultimi incontri della 17ma giornata che hanno delineato il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia 2020. La manifestazione, riservata alle prime otto classificate di metà campionato, è in programma da giovedì 13 a domenica 16 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Il tabellone del torneo vedrà la capolista Virtus Bologna fronteggiare ai quarti di finale i campioni d’Italia della Reyer Venezia in una sfida estremamente interessante, mentre gli altri accoppiamenti sono Milano-Cremona, Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna. Tutte le partite delle Final Eight di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale ... Leggi la notizia su oasport

Italbasket : FinalEight Coppa Italia 2020 (Pesaro) TV: @RaiSport @Eurosport_IT 2 e Eurosport Player 13/02 Milano-Cremona (18.0… - romulocdr : Bye Bye 2019, aspetta un po’... c’è qualcosa da ricordare ?? . Coppa Italia ?? @OfficialSSLazio . #ForzaLazio… - ncorrasco : @pap1pap @fabbricainter @IlVal_79 @marifcinter Tra l'altro è portiere affidabile. Potrebbe anche collezionare qualc… -