Come visualizzare i file nascosti in Windows 10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) visualizzare le cartelle e i file nascosti in Windows 10, e nelle versioni precedenti, richiede solo una piccola impostazione. Ecco Come fare. Windows ha, praticamente da sempre, la possibilità di nascondere in modo molto semplice i file, con un attributo di sistema. visualizzare i file nascosti in questo modo, ed eventualmente le cartelle, è molto semplice: è sufficiente modificare una impostazione di sistema. file nascosti di Windows, un sistema efficace? Come abbiamo detto, la possibilità di nascondere i file in questo modo esista in Windows praticamente dagli albori, e si basa su un semplice flag di sistema. Un meccanismo analogo esiste praticamente in tutti i sistemi operativi. Va detto che lo scopo principale non è quello di conservare segreti, ma semplicemente quello di nascondere agli utenti “base” file e cartelle che, se eliminati, potrebbero portare a ... Leggi la notizia su newsmondo

matteo_trane : @TIM4USara il mio account mail, pur avendo ricevuto nuova password, è sospeso e non riesco a visualizzare tutte le… - Mega_Fauna : Scusi sig. Twitter, come si fa a non visualizzare il banner delle partite di calcio, no, perché a me il calcio fa schifo proprio, sa? - MariaArrigo1 : Ho aggiunto una scheda SD di 32 gb come 'memoria interna' al cellulare. Ho finito di visualizzare 'memoria in esaur… -