Calciomercato Inter, Marotta svela: “Ecco chi cerchiamo. Su Vidal…” (Di lunedì 6 gennaio 2020) “In questo momento siamo alla ricerca soprattutto di un centrocampista e di un esterno. Poi dipenderà anche dalle partenze, se qualche giocatore desidera andar via cercheremo di accontentarlo, anche se adesso non abbiamo pressioni di questo tipo”. Sono le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta nel prepartita di Napoli-Inter facendo il punto sul mercato nerazzurro. “Preferisco non fare nomi ma siamo molto attivi – ha assicurato ai microfoni di Sky Sport – L’arrivo dell’agente di Vidal in Italia può facilitare la trattativa con il Barcellona? Stiamo avendo diversi contatti con società e agenti per cercare di incrementare il livello qualitativo di questo gruppo. Non siamo ancora arrivati a una conclusione perché vogliamo fare tutto con molta calma e cautela. Dobbiamo tenere alta l’asticella degli obiettivi, anche se non si ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

