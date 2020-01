Scandone, è notta fonda: nuova sconfitta contro Valmontone (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – La Scandone Avellino chiude il girone d’andata con l’ennesima sconfitta. La formazione di coach Gianluca De Gennaro esce sconfitta contro Valmontone con il risultato di 98-63. Marzaioli e soci non entrano mai in partita regalando due punti chiave ai laziali. Al termine del match il tecnico ha fatto la sua analisi: “Ho poco da commentare davanti una prestazione del genere – ammette – Abbiamo subito dal primo minuto di gara. Purtroppo siamo arrivati in ritardi mi aspettavo l’inizio poco brillante. Nonostante ogni tipo di problema ci siamo riportati sul -6, ma non siamo mai entrati in partita. Ci è mancato tutto. Dalla grinta, alla voglia fino al cuore“. “Ho avuto davvero poco tutti – spiega De Gennaro – Fatta eccezione per Iovinella che ha disputato una buona prestazione. Discorso ... Leggi la notizia su anteprima24

Scandone notta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scandone notta