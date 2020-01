Sarri su Douglas Costa: «È stato condizionato dagli infortuni, ora è in ripresa» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato di Douglas Costa nella conferenza di vigilia al match con il Cagliari In conferenza stampa, alla vigilia del match Juve Cagliari, Maurizio Sarri ha parlato anche di Douglas Costa e del suo recupero dall’infortunio. «Se sta bene è sempre un’opzione. Ha avuto una serie di infortuni che l’hanno condizionato. Avendone accumulati più di uno, il recupero è più lento e bisogna usare cautela vista la fragilità muscolare. Bisogna riportarlo in buona condizione senza affaticarlo. È in ripresa». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

