Real Madrid, Zidane: «Modric importantissimo, Courtois è il migliore» – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Zinedine Zidane esalta la prestazione di Courtois nella vittoria del Real Madrid contro il Getafe: ecco le parole del tecnico Zinedine Zidane ha commentato in conferenza stampa la vittoria con cui il Real Madrid ha inaugurato il suo 2020. Tre punti arrivati contro il Getafe. Ecco le parole del tecnico francese a fine gara. «Modric è importantissimo per noi, ma tutti i miei giocatori sono i migliori che possa desiderare. Curtois ci ha salvati, è stato decisivo: è un giocatore cruciale per noi e lo sta dimostrando, non solo in questa partita ma da molto tempo. Sono felice per la sua prestazione, per me è il migliore al mondo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : Ha solo 17 anni anni ma è già ambitissimo: Real Madrid sulle tracce di Reinier ???? - GoalItalia : Il Real Madrid ha trovato l'accordo per Reinier: 35 milioni al Flamengo ?? - forumJuventus : [ES] AS - Il Real molla Pogba, la Juve può provarci ?? -