Murudu (Di domenica 5 gennaio 2020) Murudu, una bellissima meticcia, era stata lasciata sola mentre stava dando alla luce i suoi tre meravigliosi cuccioli. Al freddo ed in mezzo ad un campo Murudu lottava per la sua sopravvivenza e quella dei suoi cuccioli. Dopo un po’ di tempo venne notata da alcuni passanti i quali fortunatamente chiamarono subito un’associazione di volontari della zona. Arrivarono immediatamente nella zona per prestare soccorso alla povera Murudu e ai suoi cuccioli. La povera Murudu era infreddolita, affamata e assetata ma nonostante tutto era riuscita a mantenere in vita i suoi cuccioli, era riuscita a tenerli al caldo e ad allattarli. Ovviamente la povera cagnolina non poteva resistere a lungo in quelle condizioni ed i volontari senza pensarci su decisero di portarla subito dal veterinario. Una volta ... Leggi la notizia su bigodino

Murudu Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Murudu