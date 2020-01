Morte di Franco Ciani, parla Anna Oxa: "Fatico a credere al suicidio" - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici Raggiunta dal Corriere della Sera, Anna Oxa ha detto la sua sulla Morte del suo ex marito Franco Ciani e mette in dubbio possa trattarsi di un suicidio È di poche ore fa la notizia della Morte di Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa. Stando alle prime informazioni, pare che l'uomo si sarebbe suicidato. La cantante di origini albanesi ha poco fa commentato il fatto e ha sollevato dei dubbi sull'effettiva dinamica della scomparsa. "Faccio fatica a credere a questo gesto da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei", ha detto Anna Oxa al Corriere della Sera ribaltando tutte le ipotesi fatte fino a questo momento. Franco Ciani e Anna Oxa sono stati compagni di vita per oltre un decennio. Il loro matrimonio risale al 1982 ed è durato fino alla prima metà degli anni Novanta, quando i due hanno poi preso strade personali e ... Leggi la notizia su ilgiornale

