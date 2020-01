LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 6-3 4-5, secondo set senza break (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Durasovic/Ruud, dritto di Durasovic chiamato fuori, overrule del giudice di sedia, la palla è buona, il Falco conferma, Fognini protesta perché ritiene che avrebbe potuto giocare la palla e che la chiamata gli ha dato fastidio, non viene accontentato. Bolelli servirà per restare nel set 40-30 Dritto in rete di Bolelli sulla seconda di Durasovic 30-30 Bruttissimo errore di Durasovic, il cui dritto incrociato in uscita dal servizio esce di pochissimo 30-15 Interviene a rete Fognini intercettando il dritto di Durasovic nello scambio e ricava il punto 30-0 Serve ancora bene il norvegese 15-0 Buona prima centrale di Durasovic 4-4 Chiude a rete di rovescio Bolelli in maniera semplice. Si entra nelle fasi decisive. 40-15 Gran prima di Fognini 30-15 Dritto violento di Fognini, Durasovic non si organizza in tempo per giocare la volée bassa di ... Leggi la notizia su oasport

