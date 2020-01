In Corea del Sud il 75% dei giovani vorrebbe scappare all’estero (Di domenica 5 gennaio 2020) A prima vista dà l’impressione di essere un Paese ricco, all’avanguardia e già proiettato nel futuro. In parte è vero, ma dietro all’apparente benessere della Corea del Sud si nasconde una realtà molto più complessa di quanto non si possa immaginare. Basta una statistica per rompere le certezze occidentali: il 75% dei giovani sudCoreani di età compresa tra i 19 e i 34 anni vorrebbe fuggire dal proprio Paese. La ricerca, riportata dal quotidiano Hankyoreh lo scorso 29 dicembre e proposta da Asia Times, è stata rivelata durante il 119esimo Forum sulla politica per l’uguaglianza di genere del Korea Women’s Development Institute. Il sondaggio ha preso in considerazione un campione formato da 5mila persone, ma è ben emblematico del diffuso malessere che serpeggia in seno alla società sudCoreana. Com’è possibile? Hell Joseon La Corea del Sud è uno dei Paesi ... Leggi la notizia su it.insideover

