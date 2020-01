I diari inediti di Craxi e una lettera di Amato del ’99 presto in libreria (Di domenica 5 gennaio 2020) Il prossimo 17 gennaio uscirà in libreria L’ultimo Craxi. diari da Hammamet, un saggio a cura dello storico Andrea Spiri, edito da Baldini e Castoldi. E proprio nei giorni in cui Spiri avrebbe dovuto consegnare le bozze del libro, scrive il Corriere della Sera, lo storico ha trovato un’inedita lettera del 1999 indirizzata a Bettino Craxi e firmata da Giuliano Amato, allora ministro del Tesoro del governo D’Alema. La consegna è stata dunque rimandata di qualche giorno da Spiri per poter inserire la lettera nel libro, che già contiene documenti inediti e preziosi, fra cui diversi diari di Craxi. La lettera del ’99 e la trattativa del governo D’Alema per riportare Craxi in Italia Andrea Spiri, storico e Consigliere del Ministero per gli Affari Esteri, è uno dei maggiori esperti italiani su Bettino Craxi. La preziosa lettera da lui ritrovata recentemente è datata “Roma, 23 novembre ... Leggi la notizia su thesocialpost

Daniele_Manca : Craxi, i diari inediti e la lettera di Amato che a Bettino non piacque I documenti in un saggio dello storico Andre… - Corriere : Craxi, i diari inediti e la lettera di Amato che a Bettino non piacque - BaldiniCastoldi : RT @Daniele_Manca: Craxi, i diari inediti e la lettera di Amato che a Bettino non piacque I documenti in un saggio dello storico Andrea Spi… -