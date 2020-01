Guess My Age torna dal 6 gennaio su TV8. Tornano gli ospiti vip (Di domenica 5 gennaio 2020) Guess My Age torna dal 6 gennaio nell’access prime time di TV8. L’elenco degli ospiti vip delle prime puntate Enrico Papi è pronto a tornare su TV8 dal lunedì al venerdì in access prime time, da lunedì 6 gennaio, con i nuovi episodi di Guess My Age – Indovina l’età. Anche in questa edizione, nelle prime puntate, i concorrenti potranno contare sull’aiuto di personaggi vip, che cercheranno di aiutare e di indovinare l’età degli sconosciuti che si presenteranno davanti ai concorrenti. Il concorrente, insieme al partner vip, dovrà difendere il montepremi iniziale di 100mila euro, cercando di indovinare l’anno di nascita di 7 persone sconosciute. Tra le guest star che affiancheranno i concorrenti: Orietta Berti, Selvaggia Lucarelli, Taylor Mega, Giucas Casella, Cicciolina, il Divino Otelma, Martina Stella, Alex Belli, Francesca De Andrè, Pippo Franco, Giulia De Lellis, Pamela ... Leggi la notizia su dituttounpop

EllaAvir : @MarcoMariaLuca1 @Stefani16163611 Quindi ... parteciperà ...la vedremo a “Guess My Age Speciale Vip” tv8?? ?????? - SerieTvserie : Guess my age 2020: su Tv8 le nuove puntate con Pamela Prati, Giulia De Lellis, Taylor Mega - LorenzoMainieri : @Guessmyageit torna lunedì su @TV8it con @EnricoPapi2 -