Geppi Cucciari in “Perfetta” di Mattia Torre dal 9 gennaio al Teatro Brancaccio (Di domenica 5 gennaio 2020) Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano i gli stati d’animo, le reazioni, le ... Leggi la notizia su romadailynews

Notiziedi_it : Sala, Giovanni e Giacomo, Geppi Cucciari e «l’improbabile» gara di curling - claudiagrohovaz : Claudia Grohovaz: GEPPI CUCCIARI AL TEATRO BRANCACCIO - OltreleColonne : Geppi Cucciari in Perfetta di Mattia Torre, con Geppi Cucciari al Teatro Brancaccio di Roma -