Genoa Sassuolo 0-0 LIVE: Ferrari in rovesciata, brivido rossoblù (Di domenica 5 gennaio 2020) Allo Stadio Ferraris, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Sassuolo 0-0 MOVIOLA 6′ Tiro Traoré – Il centrocampista del Sassuolo svetta di testa su un traversone dalla destra, ottimo l’intervento in tuffo di Perin che devia la conclusione 18′ Tiro Ferrari – Il difensore del Sassuolo sfrutta la sponda di Romagna per tentare una rovesciata che si spegne sul fondo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Sassuolo 0-0: risultato e tabellino Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; ... Leggi la notizia su calcionews24

mitraashokhan : Genoa versus Sassuolo Soccer Live Video Streaming - fernadnacojuli1 : Genoa versus Sassuolo Soccer Live Stream USA - REMAJA86463868 : Genoa vs Sassuolo || Serie A Live Stream -