Conte parla delle le fuoriuscite del Movimento 5 Stelle: “Non avranno ripercussioni sul governo” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Le notizie che riguardano alcuni parlamentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta né sul cronoprogramma del governo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Corriere della Sera in merito alle espulsioni che, una dietro l’altra, stanno avvenendo all’interno del Movimento 5 Stelle e che sembrano preparare il terreno per una possibile implosione pentastellata. Conte però è fiducioso e ottimista, e al quotidiano milanese ha assicurato che le fibrillazioni interne non toccheranno la maggioranza. Conte bis, il Premier: “Le questioni in sospeso non possono distogliere dall’obiettivo di rilancio del Paese” Il premier Conte vuole essere rassicurante durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E così si pronuncia pieno di ottimismo sulla tenuta dell’esecutivo giallo-rosso, nonostante la diaspora ... Leggi la notizia su urbanpost

