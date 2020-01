Conte: “Le uscite dal M5s non avranno nessuna ripercussione sul governo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un colloquio con 'il Corriere della sera', assicura che le fibrillazioni all'interno del M5s non influiranno sulla tenuta del governo: "Le notizie che riguardano alcuni parlamentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta né sul cronoprogramma del governo". Leggi la notizia su fanpage

