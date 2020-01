Calendario Coppa Italia basket 2020: date, programma, orari e tv. Tabellone e qualificate (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sono state definite le otto partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia con la conclusione del girone d’andata. In una classifica che, nella sua parte centrale, rimane estremamente corta, è servito attendere l’ultimo posticipo della diciassettesima giornata per avere il quadro completo della situazione. Alla Vitifrigo Arena di Pesaro il quarto di finale più “pesante”, a livello di combinazione di storia recente e titoli, è quello tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, dovuto principalmente ai paradossi della squadra di Walter De Raffaele, che vince quasi sempre in casa, in un modo o nell’altro, ma in trasferta ha perso 7 volte su 8. Nello stesso lato di Tabellone ci sono l’Olimpia Milano e i detentori della Vanoli Cremona, in un confronto legato al più giovane dei derby lombardi. Nella parte bassa, invece, Brindisi fronteggia la Dinamo Sassari, che sta ... Leggi la notizia su oasport

