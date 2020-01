Amadeus pagherà col sangue (metaforicamente) gli errori che sta facendo sulla gestione del Festival (Di domenica 5 gennaio 2020) Non ricordo se era Rambo. Sono passati un sacco di anni, e confesso che, nonostante quel senso di nostalgia che credo colpisca tutti quelli che superano quel punto della vita in cui il passato diventa inesorabilmente la porzione più lunga della nostra linea, non ho mai avuto il desiderio di riguardare quel vecchio film con Sylvester Stallone, decisamente troppo vicino al mio sentire. Mi sembra però fosse Rambo il film in cui un veterano del Vietnam si ritrova, suo malgrado, a combattere una nuova guerra, stavolta in patria, contro quella stessa patria per cui ha lottato inspiegabilmente lontanissimo da casa. Una guerra, e qui sta il punto, che non avrebbe mai voluto combattere. Di questo, rammento, ma potrebbe essere un ricordo sbagliato, tenetene conto, Rambo si lamenta, del suo essere stato tirato in mezzo senza volerlo.Ecco, so che parlare di guerra qui e adesso può essere un ... Leggi la notizia su optimaitalia

