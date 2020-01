Vigili del fuoco aggrediti a Milano, il caposquadra: “Eravamo in cinque contro cento” (Di sabato 4 gennaio 2020) Visita del vice ministro dell'Interno Matteo Mauri al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, dopo la vile aggressione subìta da una squadra di pompieri la notte di Capodanno in via Gola: "Episodio di una gravità assoluta - ha detto il vice ministro - Bisogna dare un segnale forte perché episodi del genere non si ripetano". I responsabili sarebbero i membri di una gang di minorenni: "Eravamo cinque persone contro un centinaio - ha detto il caposquadra dei pompieri intervenuto in via Gola - Reagire non sarebbe servito". Leggi la notizia su milano.fanpage

