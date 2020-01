Tuffi, Tania Cagnotto: “Sono cambiate tante cose, ma è sempre bello tornare in squadra” (Di sabato 4 gennaio 2020) Si è concluso oggi il raduno della Nazionale italiana di Tuffi che si è ritrovata a Las Palmas (Spagna) per prepararsi al meglio nella stagione che porterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un gruppo di cui hanno fatto parte anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, figure iconiche del movimento del Bel Paese del trampolino, tornate da circa un anno alle gare, cercando di qualificarsi ai Giochi in Giappone nella loro specialità: i 3 metri syncro. Le nostre portacolori si sono disimpegnate piuttosto bene nel corso del Trofeo di Natale, disputatosi presso la piscina Karl Dibiasi di Bolzano, prima di questo raduno. In gara dal metro, infatti, Cagnotto si è imposta con il punteggio di 259.15, a precedere Dallapè (238.10) e l’italo-canadese, specialista della piattaforma, Sarah Jodoin di Maria (235.50). Una dimostrazione di salute fisica e mentale, che fa ben sperare in vista di quel che ... Leggi la notizia su oasport

