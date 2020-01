Roma Torino: perché Dzeko può fare la differenza (Di sabato 4 gennaio 2020) Dzeko può mandare fuori tempo i difensori del Torino nel match contro la Roma. Si possono creare spazi in profondità Il Torino si trova in uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Nella difficile trasferta di Roma, Mazzarri si troverà con tante assenze. I granata adottano soprattutto marcature a uomo, con uscite e anticipi aggressivi da parte dei terzi di difesa. Considerando che Dzeko è strepitoso nei movimenti a venire incontro, si potrebbero creare spazi per la Roma. Un esempio nella slide sopra, ossia il gol di Zaniolo a Firenze. Il bosniaco porta via un difensore, servendo il compagno che può aggredire la profondità. Il Torino dovrà fare attenzione a queste situazioni, perché i giallorossi hanno giocatori molto bravi ad aggredire gli spazi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

