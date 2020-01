Petardi contro ambulanza, il medico: “Da un orecchio non sento più” (Di sabato 4 gennaio 2020) Napoli, parla il medico a bordo dell’ambulanza colpita dai Petardi nel giorno di Capodanno. “Non sento più dall’orecchio destro”, spiega. Di seguito la testimonianza. Petardi contro un’ambulanza. E’ successo a Napoli nel giorno di Capodanno, ma di mattina e non nel pieno dei festeggiamenti serali. Perché il gesto era intenzionale. Cercato e voluto, forse per … L'articolo Petardi contro ambulanza, il medico: “Da un orecchio non sento più” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

enpaonlus : 'Petardi contro la tenda dell'uomo che vive in un campo con il suo cane' - RosannaMarani : A 9 e 10 anni gestivano un bar abusivo a Catania. Sparano i petardi nel locale contro la Polizia - FeiDoriana : RT @enpaonlus: 'Petardi contro la tenda dell'uomo che vive in un campo con il suo cane' -