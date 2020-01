Omicidio Samira El Attar, localizzato in Spagna il marito in fuga (Di sabato 4 gennaio 2020) Mohamed Barbri, il marito di Samira, scomparsa a Stanghella due mesi fa, è stato localizzato in Spagna. L’uomo, che il 1° gennaio 2020 si era allontanato in sella alla sua bicicletta, era irrintracciabile da 24 ore. Su di lui pende l’indagine per Omicidio e occultamento di cadavere aperta dalla Procura sulla scomparsa della moglie. Mohamed Barbri, il marito di Samira, scomparsa a Stanghella due mesi fa, è stato localizzato in Spagna. L’uomo, che il 1° gennaio 2020 si era allontanato in sella alla sua bicicletta, era irrintracciabile da 24 ore. Su di lui pende l’indagine per Omicidio e occultamento di cadavere aperta dalla Procura di Rovigo sulla scomparsa della moglie. A quanto pare, come ipotizzato in prima battuta, si tratterebbe di una fuga per sottrarsi all’indagine in corso. Mohamed ha telefonato il cugino in Italia da Barcellona, come ha reso noto la redazione di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

