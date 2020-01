Napoli Lobotka, lo slovacco insiste col Celta Vigo per partire (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Napoli è sempre più vicino a Lobotka, che a sua volta spinge per la cessione con il Celta Vigo: si va verso l’intesa totale Il Napoli si avvicina a piccoli passi a Lobotka. Il tanto desiderato rinforzo di gennaio per Gattuso sta infatti spingendo in prima persona con il suo club per la cessione, mentre i partenopei sono in continuo contatto con il Celta Vigo. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, l’intesa non sarebbe distante. Con il Napoli pronto a offrire circa 18 milioni di euro più bonus per il regista slovacco. E con la richiesta degli spagnoli che si sarebbe abbassata intorno ai 20/21, a cui aggiungere sempre gli eventuali bonus. Ma decisiva, in questo senso, potrebbe risultare proprio la volontà del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

