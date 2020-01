Napoli, in piazza Dante il primo BookMob del 2020, scambio di libri a tema Befana (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 5 gennaio si terrà in piazza Dante, nel centro di Napoli, il primo BookMob del 2020: si tratta di un flash mob dedicato ai libri, i partecipanti potranno portare un volume, incartato come un regalo e seguendo il tema dell'Epifania, che sarà scambiato con gli altri. L'evento ci sarà alle 12, i partecipanti dovranno arrivare almeno un quarto d'ora prima. Leggi la notizia su napoli.fanpage

